Traffico Roma del 08-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati in studio Massimo veschi sulla tangenziale ancora code dalla Tiburtina fino alla Nomentana verso lo stadio Olimpico sulla Tiburtina poi abbiamo un incidente un incidente che provoca qd tra Casal Bruciato e Ponte Mammolo Verso il raccordo anulare per lavori invece si sta in coda sulla via Salaria in prossimità del cantiere Settebagni in direzione di Monterotondo Infine per quanto riguarda il trasporto pubblico Oggi sono iniziati i lavori sui binari del tram a ponte Garibaldi quindi il tram 8 è sostituito da bus lungo l’intero percorso che ti dette anche di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità