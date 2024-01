Traffico Roma del 08-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto code per incidente sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale è fortunato in direzione del raccordo inevitabili le ripercussioni sulla tangenziale dove si procede in coda tra il viale Castrense è il bivio A24 disagi anche in viale dello Scalo di San Lorenzo è in via Prenestina per un incidente avvenuto nelle scorse ore ancora difficoltà sullaFiumicino tra il bivio per Civitavecchia aeroporto In quest’ultima direzione aumentano gli spostamenti sul raccordo con rallentamenti lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la Casilina mentre interna ilè rallentato tra Tiburtina e Casilina auto in coda sulla Salaria tra la motorizzazione il raccordo è più avanti tra il raccordo e Settebagni In quest’ultima direzione i disagi in questo caso dovuti anche i lavori ...