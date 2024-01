Traffico Roma del 08-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Luceverdetrovati all’ascolto per incidente code sulla-fiumicino tra il bivio per Civitavecchia è l’aeroporto In quest’ultima direzionerallentato da un incidente anche in via della Maglianella nei pressi di via Suor Maria Agostina i disagi in entrambe le direzioni prudenza per un incidente in via Ardeatina incrocio con via di Grotta Perfetta fino alle 17 lavori di potatura sulla circonvallazione Trionfale tra via Girolamo Savonarola e Piazzale degli Eroi raccomandiamo di prestare attenzione alla segnaletica sul posto i fine è in graduale ripresa la circolazione ferroviaria nel nodo dirallenta da questa mattina per accertamenti dell’autorità giudiziaria nella stazione diTermini residui ritardi per i treni i dettagli di queste di altre notizie Li trovate sul sito ...