Traffico Roma del 08-01-2024 ore 14 | 30

(Di lunedì 8 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità rete ferroviaria italiana avviato la gara per il raddoppio della tratta Valle Aurelia Vigna Clara l’appalto del valore di circa 30 milioni di euro la realizzazione del nuovo binario tra Valle Aurelia è Vigna Clara in aggiunta quello esistente consentirà di incrementare il numero delle corse le altre notizie mercoledì dalle 18 allo stadio Olimpico si giocherà il derby di Coppa Italia Lazioper i quarti di finale del torneo Per quel che riguarda la mobilità l’area dello stadio è previsto il consueto piano di viabilità e sosta Che include anche temporanee chiusura alnelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi l’area del Foro Italico lo ricordiamo è servita dal tram 2 che viaggia tra piazzale Flaminio corrispondenza con la ...