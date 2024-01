Traffico Roma del 08-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità da oggi al via una nuova fase dei lavori di rinnovo dei binari del tram 8 * 5 settimane il cantiere sarà attivo all’altezza di Ponte Garibaldi con l’otto che viaggia sul bus lungo tutto il percorso tra Casaletto e Piazza Venezia lavori anche sui binari del 3 in questo caso nella zona del Parco del Celio la linea 3 continua a viaggiare con trama Travalle giù e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e la stazione di Trastevere le altre notizie sempre trasporto pubblico in città rinnovata la tessera over 70 trasporti gratuiti sulle linee di Atac eTPL per i cittadinini dai 70 anni in su e con un reddito Isee entro e €15000 dettagli sulle prime richieste e rinnovi ...