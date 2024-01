Tra innovazione e caos | Fuksas compie 80 anni

... dice, ma la sfida di oggi è The Line , la città lineare che si sta realizzando in Arabia Saudita all'interno di Neom, la nuova zona economica nella provincia di Tabuk, a nord del Paese,il Mar ...... una visione ambiziosa di Università in chiave multipolare, fortemente orientata all'...cui le nuove residenze studentesche , che una volta a regime consentiranno di incrementare in ...Quattro studi in giro per il mondo da Roma fino alla Cina, passando per Parigi e Arabia Saudita. La firma su oltre seicento strutture tra palazzi, case, grattacieli, centri commerciale aeroporti e mol ...Crea un account per non perdere i nostri contenuti, tenerti sempre aggiornato e personalizzare il tuo feed in base agli argomenti che più ti interessano. Bentornati alla realtà. Dopo la “pausa” festiv ...