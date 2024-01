Torino-Napoli | Cairo | “È stata una grande vittoria”

Bruscolotti critica duramente il Napoli dopo il ko con il Torino : “Situazione preoccupante, serve una reazione per centrare la Champions. L’ex ... (napolipiu)

Video - Torino - Napoli : Mazzocchi espulso dopo 5 minuti dal debutto!

Nella gara della 19ª giornata di Serie A, il Napoli viene schiantato per 1 - 0 dal Torino. La squadra di Mazzarri rimane in 10 al 50' per ... (247.libero)