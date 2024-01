Tor Bella Monaca | gli spettacoli in scena dal 17 al 21 gennaio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) TorStagione teatrale 20232024 Il Teatro Torè parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura Glidal 17 al 212024 Il TBM riapre il sipario concentrandosi sull’ultima parte della stagione invernale. Dal 17 al 21la varietà delle offerte non perde il suo eclettismo grazie ad argomenti che rispecchiano il nostro tempo e non Il TBM ritorna ad essere attivo dopo le festività con “La città del sole” in programma mercoledì 17. Lo spettacolo, produzione Il teatro APS, è scritto da Marchetti e Catia ...

Ivan Juric , allenatore del Torino , parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 sul Napoli: "Non è la vittoria più... (calciomercato)

"Il mercato? A oggi non ho nessuna richiesta per il presidente". TORINO - "Sulla conduzione della partita c'è ancora del lavoro da fare, la ... (ilgiornaleditalia)

"Il mercato? A oggi non ho nessuna richiesta per il presidente". TORINO - "Sulla conduzione della partita c'è ancora del lavoro da fare, la ... (247.libero)

Aveva provato a investire con uno scooter don Coluccia impegnato in una marcia antispaccio aMonaca. Era il 29 agosto scorso quando il ragazzo, in sella a un T - Max, puntò il religioso su via dell'Archeologia nel tentativo di travolgerlo. Provvidenziale fu l'intervento di un agente ...Il 29enne già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi nei confronti di alcuni operatori della Polizia di Stato, pochi mesi fa aMonaca. L'uomo è stato bloccato dagli agenti del VI ...Torre del Lago (Lucca), 8 gennaio 2023 – I vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori di Livorno, hanno recuperato nella tarda mattinata un barchino finito sul fondale del lago di Massaciuccoli. E’ ...Sempre giovedì 18 gennaio sarà in scena “La mandragola” di Niccolò Machiavelli. La rappresentazione, produzione Teatro Europeo Plautino, vanta l’adattamento e la regia di Cristiano Roccamo, il quale ...