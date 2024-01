Tiziano Ferro interrompe la collaborazione con il manager storico | “È finita un’epoca” | poi le parole preoccupanti

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In un annuncio sorprendente che ha scosso i fan,e il suo, Fabrizio Giannini, hanno annunciato la fine della loro lungaartistica. Questa notizia ha suscitato un’ondata di emozioni tra i sostenitori del cantautore italiano, poiché la partnership tra i due era una delle più longeve nella musica italiana. Fabrizio Giannini e il post: “Percorso ricco di soddisfazioni” Fabrizio Giannini ha condiviso la notizia della separazione attraverso una mail e un post sui social media, in cui ha dichiarato: “Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi. Grazie ...