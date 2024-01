Tiziano Ferro | il buio e l' addio allo storico manager | «Tutta la luce che io non ho più»

Tiziano Ferro è tornato sui social in occasione del Natale, come ogni anno. Ma questa volta è stato differente, perché al posto del consueto karaoke ... (velvetgossip)

Tiziano Ferro non divorzia solo dal marito ma anche dal suo manager . Oggi il cantante di Latina ha annunciato via […] (perizona)

Finisce la lunga collaborazione, durata 23 anni, trae il suo manager storico Fabrizio Giannini . Sono i due interessati a comunicarlo via social: 'È finita un'epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro ...Dopo 23 anni di sfide e successiha interrotto la collaborazione con il suo storico manager, Fabrizio Giannini. L'annuncio è arrivato, come spesso accade in questi casi, con una breve nota affidata ai social network ...Tiziano Ferro e il suo manager Fabrizio Giannini si sono detti addio. Dopo 23 anni di proficua collaborazione, in cui l'artista di Latina ha raggiunto… Leggi ...Doccia fredda per i fan di Tiziano Ferro. Stamattina sui social è apparsa la notizia che il cantautore, che si trova attualmente a Los Angeles con i suoi figli, e il suo manager storico Fabrizio Giann ...