Tiziano Ferro dice addio al suo manager | “È finita un’epoca”

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – Non solo Amadeus con Lucio Presta, il nuovo anno si apre con un nuovo clamoroso ‘divorzio’ professionale. Questa volta si tratta die del suo storico, Fabrizio Giannini. A dare l’annuncio è lo stesso Giannini che in un post su Instagram scrive: “dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi. Grazie”. Non tarda ad arrivare anche il commento del cantante di Latina: “È. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie”. Si chiude così un altro ...