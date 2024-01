Tiziano Ferro | addio al suo storico manager | Ti auguro tutta la luce che ti meriti | e che io non ho più

Leggi Anche, messaggio social ai fan: 'Anno difficile, non riesco a cantare' Un anno difficile: 'Non riesco più a cantare Gli ultimi mesi dinon sono stati facili del ...Da Amadeus a, passando per i Maneskin. Il mondo della musica e della tv è pieno di clamorosi 'divorzi' professionali e quello dicon Fabrizio Giannini è solo l'ultimo della lista. E se il ...Fabrizio Giannini è conosciuto in qualità di manager delle star ed è anche un famoso discografico. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lui.L'annuncio è stato fatto da Giannini, che ha ringraziato Ferro per gli anni passati insieme. La risposta del cantante ha incupito i fan.