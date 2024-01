Tiziana Tozzo e Morgan Algeri morti nel Lago di Como | la rivelazione dei testimoni

(Di lunedì 8 gennaio 2024)neldi, ladei, 45 anni, e, 38, sonoannegati neldisabato notte, 6 gennaio 2024. L’auto su cui si trovavano è finita in acqua. Le cause sono ancora tutte da accertare: di seguito le ultime notizie sulla vicenda. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Violenta tromba d’aria in Italia, coinvolta una nave da crociera: danni terribili Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio italiano: è morto Beppesonosabato ...

Un'auto è finita nel lago d Como. L'auto è caduta in acqua dopo aver sfondato il parapetto. Stamani, dopo una notte di ricerche, sono stati recuperati i corpi di una donna di 45 anni,di Cantù, in provincia di Como, e di un uomo di 38, Morgan Algeri, di Brembate Sopra (Bergamo). La tragedia si è consumata alle 23 in una piazzola del parcheggio di Villa Geno affacciata ...L'Epifania si tinge di giallo a Como , dove sono morte due persone a bordo di un Suv precipitato nel lago di Como . Le vittime sono la 45ennee il 38enne Morgan Algeri , che hanno incontrato la morte la sera del 6 gennaio. L'incidente I due si erano conosciuti su Facebook e si erano dati appuntamento in un ristorante a Capiago ...Incidente Lago di Como, chi sono le due vittime morte la sera dell'Epifania. Al vaglio degli inquirenti diverse ipotesi ...I corpi di due persone sono stati recuperati dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Torino, nelle acque del Lago di Como. Due giorni ...