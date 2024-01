Timothée Chalamet e Kylie Jenner | il tenero bacio ai Golden Globes 2024 VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 8 gennaio 2024)sono stati fotografati aimentre si scambiavano tenere effusioni. La coppia è apparsa più innamorata che mai e questa, per i due, è stata la prima uscita ufficiale. L’attore candidato per Wonka ha sfilato da solo sul red carpet ma ha, poi, trasformato la serata in un vero e proprio date night in compagnia di quella che è, a tutti gli effetti, la sua attuale compagna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Dopo il red carpet, infatti,ha raggiuntoal tavolo. Gli ...