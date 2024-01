Timothée Chalamet e Kylie Jenner i più innamorati dei Golden Globe 2024

C’è chi ingrassa o si allena moltissimo per un ruolo cinematografico, ma la sorte di Timothée Chalamet è stata forse più fortunata. L’attore – come ... (funweek)

“ Wonka ”, il film che racconta come Willy Wonka sia entrato nel mondo dei dolciumi, prequel della storia originale che conoscevamo, ha conquista to il ... (metropolitanmagazine)

Bastano delle Nike e dei calzini bianchi a Timothée Chalamet per cambiare il mondo. O meglio, per riavvolgere il tempo di qualche anno. Ma partiamo ... (gqitalia)

prima dell’attuale relazione con Kylie Jenner, l’attore non aveva nascosto il debole (super ricambiato) per altre figlie delle star (vanityfair)

Il party di Natale dei Kardashian-Jenner è famoso per la sua lunga lista di invitati. Tra quelli di quest'anno, c'era anche Timothée Chalamet che, ... (vanityfair)

Timothée Chalamet - anche i suoi look da red carpet sono deliziosi

Merito anche di Wonka, Timothée Chalamet è tornato sul red carpet di recente e ha approfittato del suo lungo press tour in giro per il mondo per ... (velvetmag)