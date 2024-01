Tiger Woods | divorzio dalla Nike dopo 27 anni

L'ex numero uno del mondo non gioca dal Masters di aprile ROMA - dopo sette mesi torna di nuovo in campo Tiger Woods , che prenderà parte all' Hero ... (ilgiornaleditalia)

C’era un’attesa spasmodica per il primo giro dell’Hero World Challenge 2023, giorno che segnava il ritorno in gara di Tiger Woods dopo il Masters. ... (oasport)

“Se riesco ad allenarmi e fare le cose che so di poter fare, so di poter ancora vincere . So ancora colpire una pallina da Golf , è solo questione ... (sportface)

La stella del golf e il colosso si separanoe la Nike divorziano dopo 27 anni di 'matrimonio' sportivo. Il 48enne, leggenda del golf, dal proprio profilo X ha annunciato la fine della lunghissima partnership con il colosso, da ...... non fa eccezione anche quello iniziato 27 anni fa e si è concluso nelle ultime ore tra uno dei golfisti più forti di tutti i tempi,, e la Nike , considerata dagli addetti ai lavori come ...Tiger Woods e la Nike divorziano dopo 27 anni di ‘matrimonio’ sportivo. Il 48enne, leggenda del golf, dal proprio profilo X ha annunciato la fine della lunghissima partnership con il colosso, da sempr ...Woods rinnovò l'accordo con l'azienda per un valore stimato ... "Nel corso della nostra partnership, abbiamo assistito insieme al resto del mondo, a come Tiger non solo ha ridefinito lo sport del golf ...