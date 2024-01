Ti giuro | Amadeus Roberto in lacrime sconvolge lo studio | la sua ultima frase

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Signore e signori,da Aversa sbanca ad Affari Tuoi, il seguitissimo programma condotto dasu Rai 1, il programma di pacchi e pacchisti. Il colpaccio dida Aversa viene messo a segno nella puntata in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini domenica 7 gennaio. Già, perché il concorrente, alla fine di una puntata divertente e appassionante, ha aperto il pacco giusto. Il premio? La bellezza di 75mila euro in gettoni d'oro, soldi cheuserà per un mutuo. Incontenibile la gioia del concorrente, che rappresentava la sua regione, la Campania, così come era palpabile la felicità diper il fatto che il concorrente fosse riuscito a portarsi a casa un signor bottino. Poi, ovvio, tra chi commenta in presa diretta la puntata su X c'è chi non apprezza ...