“Ti auguro tutta la luce che ti meriti | e che io non ho più” | Tiziano Ferro a Fabrizio Giannini

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “È finita un’epoca”: inizia così l’ultimo post di, con il quale il cantante ha voluto salutare e ringraziare il suo manager,, dopo la fine della loro collaborazione professionale. “Tilache ti, e che io non ho più. Tisuccessi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie”, ha poi concluso il cantante, a corredo di un post nel quale appaiono anche le parole dell’ormai ex manager, il quale ha a sua volta comunicato l’interruzione del sodalizio con il cantante di Latina. “Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi ...

