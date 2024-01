Theo Hernandez imperiale nel nuovo ruolo | è lui l’MVP di Empoli-Milan

Sembra tornato il sereno in casa Milan . La comoda vittoria in casa dell'Empoli ha bissato quella in Coppa Italia sul Cagliari e dato nuova... (calciomercato)

Queste le probabili formazioni: MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer,; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus - Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): ...È ritornato Gabbia , oggi è il giorno di Terracciano , ma non dimentichiamoci di Simic e Jimenez e con l'ormai difensore centrale aggiunto. A febbraio torna Thiaw, poi sarà il turno ...Il Milan accelera improvvisamente per Dragusin del Genoa: superato il Napoli grazie ad un possibile scambio. I dettagli ...Il Milan ha chiuso il girone d'andata con la vittoria per 3-0 sul campo dell'Empoli: diverse le buone notizie emerse dalla partita per Pioli ...