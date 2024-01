‘The White Lotus’ | al via le riprese della terza stagione | i dettagli

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Lapremiata serie HBO TheLotus sta per iniziare lein Thailandia, dove da febbraio sarà impegnato il cast tra new entry, ritorni e conferme. Tra i talentuosi attori che si uniscono al progetto sono stati annunciati Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey e Tayme Thapthimthong. Inoltre, il pubblico rivedrà, Natasha Rothwell, già presente nella prima, che farà il suo ritorno nel cast. Foto Kikapress La serie – creata, scritta e diretta da Mike– ha ottenuto enorme successo con le prime due stagioni ambientate rispettivamente alle Hawaii e in Sicilia. La prima, infatti, ha ricevuto ben venti nomination agli Emmy Awards nel 2021, vincendo dieci statuette, ...

La cosa interessante è che si tratta di una tecnologia derivata dallo schermo opaco delFrame e ...in questo caso di modelli che monteranno i pannelli di LG Display in tecnologia dunqueOLED ...2 -Bear Commedia eccezionale • Il premio per il miglior attore in una commedia va a Jeremy Allen. • La migliore attrice in una commedia va ad Ayo Edebiri.Bear si è ...