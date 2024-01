The Hollywood Kid

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Una superstar che è nel mondo del wrestling come seconda generazione dato che anche il padre ha seguito le orme del pro wrestling. Brian Pillman Jr, o nel ring name attuale alla WWE Lexis King. Il suo stile è decisamente un “allrounder” quindi a tutto tondo senza una specializzazione specifica. In sei anni in cui si è formato a giro per il territorio americano ha lottato in tantissime federazioni del mondo indy tra le quali (forse la più nota) la OVW, ma la sua crescita maggiore l’ha avuta tra la Major League Wrestling e la All Elite Wrestling nella quale ha passato quattro anni prima di firmare nel corso di quest’anno che sta per concludere per la WWE. Una carriera senza troppi picchi di successo ma sempre costante. Come dicevo nelle righe qui sopra ha debuttato per la WWE, nel brand di NXT dove è tutt’ora, nel mese di ottobre ad Hallowen Havoc 2023. In questi tre mesi non ha ...