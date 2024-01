The Dreamers | i vent’anni del racconto generazionale di Bertolucci

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In occasione dei 20 anni di The- I sognatori la Cineteca di Bologna riporta nelle sale, dall'8 gennaio in versione restaurata 4K, il cult firmato Bernardo. Ritratto di una generazione fragile, nonché una meravigliosa lettera d'amore al cinema. Bernardoè stato un autore fondamentale per la storia del cinema. Non solo perché è l'unico italiano ad aver vinto un Premio Oscar per la miglior regia per L'ultimo imperatore, ma perché è stato uno dei pochi a saper condensare le tante anime che hanno mosso la poetica europea dopo la Seconda Guerra Mondiale (che poi è il periodo in cui è possibile trovare le radici del cinema moderno) sublimandola in un'unica e grande visione. Anzi, in un'unica e grande Fede. Ovvero, credere in un cinema in grado di cambiare la realtà, di farsi carne e materia viva. E …