Test e numero chiuso Medicina | al via riforma per futuri camici bianchi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Roma, 8 gen. (Adnkronos Salute) - Il 2024 sarà l'anno delladell'accesso alle facoltà di. Si archivia quindi la breve esperienza del Tolc-Med che avevano sostituito la prova unica nazionale d'ammissione. Ogni anno oltre 85mila candidati si mettono alla prova per raggiungere l'obiettivo del camice bianco, ma i posti disponibili - pur aumentati in questi anni arrivando a 19mila - sono comunque nettamente inferiori alla domanda. Ma quella del medico è una professione che, almeno nell'appeal tra i ragazzi, non conosce crisi. L'annuncio di una imminenteè arrivato dalla ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini. "Ora si cambia: è evidente che le regole per l'ingresso aad oggi non hanno funzionato. Puntiamo a un meccanismo più equo che premi merito e conoscenze - scrive la ...

Le regole per il test di Medicina sono cambiate perché "così come sono non hanno funzionato. Abbiamo ereditato da chi ci ha preceduto un meccanismo che ha generato un contenzioso penalizzante sia per ...Termina dopo appena un anno la formula del Tolc Med come l'abbiamo conosciuta nel 2023. Il Ministro Bernini ha annunciato che le nuove prove saranno basate su una banca dati aperta e pubblica. Slitta ...