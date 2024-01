Test e numero chiuso Medicina | al via riforma per futuri camici bianchi

«Io non rinuncio mai, qualunque sia il punteggio della partita. Cerco di dare sempre il meglio». Parola del tennis ta Jannik Sinner che in un video ... (open.online)

La MotoGP è prossima ad andare in letargo, ma prima di godersi un meritato riposo dopo l’estenuante 2023, si concede già un assaggio di 2024 ! Come ... (oasport)

Quando si svolgono i Test di F1 nel 2024 : date - programma - numero di giorni

Qualsiasi spettacolo necessita di prove prima di essere messo in scena. Vale per il teatro, così come per qualsiasi altro ambito, Formula 1 ... (oasport)