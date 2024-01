Terremoto in Italia | Ingv | “Nel 2023 oltre 16mila eventi sismici”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – Sono 16.307 i terremoti registrati nelsul territoriono e nelle aree limitrofe dalla Rete Sismica Nazionale: una media di 44 terremoti al giorno, quasi unogni 30 minuti. Lo fa sapere l’. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Sono 16.307 i terremoti registrati nel 2023 sul territorio italiano e nelle aree limitrofe dalla Rete Sismica Nazionale: una media di 44 terremoti al giorno, quasi un terremoto ogni 30 minuti. Lo fa sapere l'Ingv.