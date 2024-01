Terremoto in Giappone | bilancio morti sale a 161

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ salito a 161ildeldi magnitudo 7.5 che ha colpito illo scorso Capodanno, mentre 103 persone risultano ancora disperse. Lo riferiscono le autorità della regione centrale di Ishikawa, come riporta l’emittente Nhk. Negli ultimi due giorni ha nevicato nella zona colpita dal sisma rendendo ancora più difficili le operazioni di soccorso. E’ di ieri la notizia di una donna di circa 90 anni estratta viva dalle macerie a oltre cinque giorni dal sisma. L'articolo proviene da Italia Sera.

