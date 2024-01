“Terra e Mare” | focus sulla GrandAurelia Formaggi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Fiumicino, 8 gennaio 2024 – L’evento “” è stata una festa enogastronomica all’insegna del Km0, il cui concetto è diventato sempre più rilevante nell’industria alimentare, poiché promuove la produzione e il consumo di cibo locale. “” ha abbracciato pienamente questa filosofia, mettendo in evidenza la freschezza dei prodotti e il rispetto per l’ambiente. La giornata ha permesso ai numerosi produttori di farsi conoscere e mettere in mostra i loro prodotti, all’insegna di freschezza e sostenibilità, con i tanti presenti che hanno avuto la possibilità di degustarli ma anche di acquistarli. Tra i partecipanti di spicco, l’aziendaSrl ha attirato l’attenzione con la sua vasta selezione dipregiati. Con sede a Testa di ...

I due paesi che attualmente sono impegnati in offensive pere cielo, sono accomunati da un particolare saliente: la vocazione agricola e quanto la parte di quella produzione destinata all'...... siamo una nazione che dipende per import ed export e quindi per la sua manifattura (secondi in Eu) dal, perché siamo la seconda nazione Eu per scambi marittimi, perché il controllo del...La nave italiana partecipa alla 39°campagna del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. Navigherà due mesi circumnavigando l’intero Mare di Ross La nave da ricerca italiana ...(FERPRESS) – Roma, 8 GEN – “Utilizziamo la forza riconosciuta al nostro Paese e al nostro capo del Governo in carica durante la presidenza italiana del G7, della prevedibile rivoluzionaria tornata ele ...