Tentano truffa dello specchietto a Caserta | vittima chiama i carabinieri e li fa arrestare

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Con un arnese colpiscono lodella loro auto, simulando un incidente, poi mostrano il telefono distrutto e pretendono 650 euro come risarcimento da una famiglia. Tre balordi sono stati arrestati dai, allertati da una delle vittime, dopo un inseguimento. In manette sono finiti un 54enne di Santa Maria Capua Vetere, un 52enne di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fingendosi maresciallo dei carabinieri, mentre un complice lo aspettava in macchina, è entrato in casa di una coppia di anziani a Brindisi e si è ... (247.libero)

0 Poco dopo la mezzanotte di ieri è giunta al 112 una richiesta di aiuto da parte di donna che riferiva di essere stata fermata da un uomo a Caserta, in via Acquaviva, dove stava transitando, a bordo ...... arriva la cosiddetta "del neonato morto ", che fa leva sulla sensazionalità di una notizia ... I truffatoridi suscitare compassione nei potenziali lettori, scegliendo una news in grado ...Tenta di vendere un tritacarne su un sito specializzato on line, ma viene truffato. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a un montegiorgese, i carabinieri della Stazione locale, dopo gli accertamenti ...Continua senza sosta l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Caserta volta alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e...(Fonte: Carabinieri - Dea-News archiviata in #TeleradioNew ...