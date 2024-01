Tennis | Wta Swiatek sempre al comando | cinque azzurre in top 100

Il grande tennis sbarca in diretta e in chiaro su Cielo . Quattro nottate a partire dalla notte tra domani, domenica 7, e lunedì 8 gennaio, dalle 24 ... (digital-news)

Nel periodo 7-13 gennaio 2024 continua la grande stagione di Tennis su Sky Sport (anche in chiaro su Cielo ), in virtù dell’accordo in esclusiva fino ... (sportintv.eu)

Quattro NOTTATE a partire dalla notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio dalle 24:00 alle 7:00 del mattino. Il GRANDE TENNIS sbarca in DIRETTA e in ... (bubinoblog)

Nel periodo 8-13 gennaio 2024 continua la grande stagione di Tennis su Sky Sport (anche in chiaro su Cielo ), in virtù dell’accordo in esclusiva fino ... (sportintv.eu)

...la sua squadra in finale " ed entrato per la prima volta in carriera nell'élite delmondiale. TABELLONI TORNEI: ATP -E' day 1 ad Adelaide, l'ultimo500 prima degli Australian Open. Finisce subito l'avventura di Jasmine Paolini , sconfitta con il risultato di 6 - 3 6 - 3 da Cristina Bucsa . Un giornata ...Il ranking WTA è stato aggiornato e l'unica variazione in termini di posizioni nella top ten riguarda il numero 3, dato che la kazaka Elena Rybakina ha scavalcato la statunitense Coco Gauff. Immobili ...Una simpatica scenetta ha divertito il pubblico prima del match di tennis Pliskova-Osaka, ai WTA di Brisbane, in Australia, Un piccolo tifoso ...