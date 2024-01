Tennis | tutti gli Slam saltati da Rafael Nadal | fisico logoro e i dubbi sulla prosecuzione del 2024

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Ciao a, durante il mio ultimo match a Brisbane ho avuto un piccolo problema su un muscolo che, come sapete, mi ha fatto preoccupare. Una volta a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho micro strappo su un muscolo, non nella stessa parte in cui ho avuto la ferita (dell’operazione all’anca, ndr) e questa è una buona notizia. In questo momento non sono pronto a competere al massimo livello richiesto per un set da 5 match. Quindi sto tornando in Spagna per vedere il mio medico, ottenere qualche trattamento e riposo”. Sono queste le parole di Rafa, che hanno scosso gli appassionati dinelle ultime ore. L’asso spagnolo, tornato a distanza di un anno in campo impressionando per il livello di gioco, è costretto a fermarsi nuovamente. Le stagioni passano e le criticità fisiche per Rafa sono ...