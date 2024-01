Tennis | Torneo Adelaide Paolini subito eliminata

La numero 1 azzurra sconfitta in due set dalla spagnola Bucsa ADELAIDE (AUSTRALIA) - Finisce al primo turno il percorso di Jasmine Paolini ... ()

La 19enne americana ha vinto il suo settimo titolo in carriera AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Coco Gauff ha vinto, per il secondo anno consecutivo, ... (ilgiornaleditalia)

Il russo ha conquistato il titolo in poco più di un'ora di gioco Hong KONG (CINA) - Andrey Rublev ha sconfitto Emil Ruusuvuori in finale al "Bank ... (ilgiornaleditalia)

La kazaka ha vinto il suo primo trofeo della stagione BRISBANE (AUSTRALIA) - Elena Rybakina ha trionfato al "Brisbane International presented by ... (ilgiornaleditalia)

Tennis : Torneo Hong Kong. Vittoria Rublev - in finale battuto Ruusuvuori

Il russo ha conquistato il titolo in poco più di un'ora di gioco Hong KONG (CINA) - Andrey Rublev ha sconfitto Emil Ruusuvuori in finale al "Bank of ... (247.libero)