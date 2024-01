Temperature in calo previste in settimana | possibili nevicate a bassa quota 

(Di lunedì 8 gennaio 2024) AGI - Clima più freddo in Italia nel corso dellacon qualche nevicata aquota, più stabile nel weekend. Aria più fredda si muove lungo il bordo meridionale di un anticiclone posizionato tra Isole Britanniche e Islanda raggiungendo il Mediterraneo centrale. I prossimi giorni vedranno dunque clima più freddo in Italia con undellee valori sotto media anche di 2-4 gradi: potrebbe non mancare qualche nevicata aquota sia sulle regioni di nord-ovest che lungo i settori adriatici. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, invece, in vista del secondo weekend di gennaio mostrano condizioni meteo decisamente più stabile. Un promontorio anticiclonico dovrebbe infatti elevarsi verso la penisola Iberica fino a fondersi con un altro campo di alta pressione ...

Il 2023 si è chiuso come uno degli anni più caldi da quando si hanno gli strumenti per misurarlo, soprattutto con un Natale non bianco ma caldo e ... (ilfattoquotidiano)

I prossimi giorni vedranno dunque clima più freddo in Italia con undellee valori sotto media anche di 2 - 4 gradi : potrebbe non mancare qualche nevicata a bassa quota sia sulle ...A causa deldellenon si esclude la possibilità di 'nevicate fino in pianura tra martedì 9 e mercoledì 10, specie su Piemonte, Lombardia occidentale ed interno ligure'. Sulle regioni ...Il gelo che ha investito l'Europa a partire dai Paesi del nord è arrivato anche in Francia con temperature fino a meno 9 gradi in molte zone. A Parigi la colonnina di mercurio si è fermata questa ...