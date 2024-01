TeleMeloni | De Cristofaro Avs | ' Ascolti dei Tg a picco | conta solo la fedeltà alla destra di Meloni'

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Giorgiaha sostenuto che la qualità del servizio pubblico Rai non andrebbe valutata in termini di, una palese contraddizione visto che si parla di programmi televisivi. Quanto sta ...

Giorgia Meloni ha sostenuto che la qualità del servizio pubblico Rai non andrebbe valutata in termini di ascolti, una palese contraddizione visto che ... (247.libero)

E' l'opinione di Peppe De, capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, presidente del ...piace poco. Quasi 600mila persone in meno nel corso del 2023 smettono di seguire i ...Di '' parla invece Sinistra Italiana, almeno a sentire il capogruppo Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama, componente della commissione parlamentare di ...Decreto crescita, Malagò contro il governo Meloni: «C'è molta demagogia, ce ne accorgeremo tra un anno o due, poi come in tutte le situazioni spesso nelle necessità il nostro paese riesce a tirare ...Rai, De Cristofaro (Avs): "Conta sola la fedeltà alla maggioranza. Si spazza via il pluralismo perché serve una narrazione addomesticata che deve nascondere dietro una cortina di fumo e chiacchiere l' ...