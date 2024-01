TECNICO ELETTRONICO

(Di lunedì 8 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 23/12/2023 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa, agenzia per il lavoro ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia, operante nel settore della segnaletica stradale d un da inserire nel proprio organico. Requisiti richiesti: – assemblaggio circuiti stampati (PCB, Printed Circuit Board), componenti e dispositivi elettronici; – conoscenza o formazione scolastica delle tecnologie per la costruzione di circuiti stampati, come la THT (Through-Hole Technology) e la SMT (Surface Mount Technology); – installazione attrezzature e sistemi elettronici, tarature, calibrazione e collaudo; – disegnocon uso di programmi 3D quali SOLIDWORKS; – conoscenza o formazione scolastica di linguaggi di programmazione quali ‘Assembler’, ‘ VB. NET’, ‘VBA’; Si offre assunzione iniziale con prospettive di inserimento ...

