Teatrando APS è lieta di presentare “Non ci mentiremo mai” al teatro Cometa Off di Roma

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dal 6 all’ 11 Febbraio 2024 – Via Luca della Robbia, 47Dal 6 all’ 11 febbraio 2024 alOff disarà in scena l’avvincente commedia di Eric Assous “Non cimai” con Antonia Di Francesco e Alessandro Moser di cui ne hanno curato anche la regia. Un incidente d’auto è il pretesto per porre una domanda a lungo rimandata. Ma la risposta apre nuovi interrogativi che si concatenano l’uno all’altro in un crescendo di tensione. È così che questa collaudata coppia di coniugi si ritrova a fare i conti con se stessa. Tre atti ricchi di sorprese e colpi di scena per una commedia contemporanea. “La prima volta che mi sono imbattuto in questo testo” – asserisce Alessandro Moser – “volevo dargli una scorsa per capirne l’atmosfera, ma sin dalle prime battute qualcosa mi ha intrappolato ...