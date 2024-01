Tasse | il piano di Leo | “Nuovo meccanismo di riscossione | discarico e rateizzazione per sempre fino a 120 rate”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Semplificazione, stabilizzazione e “democratizzazione”. Si potrebbero riassumere così i punti cardine della riforma del Fisco che il viceministro dell’Economia Maurizio Leo sta portando avanti in seno al Governo. In un’intervista a Il Messaggero, Leo parla dei decreti già approvati (“Questo mese – promette – si vedranno anche i primi benefici del taglio dell’Irpef”) e avanza ipotesi future. Giorgia Meloni ha detto che il Fisco quest’anno sarà la priorità. “Meloni ha fatto molto bene a soffermarsi sull’importanza della riforma fiscale” ha detto Leo al Messaggero. “È un tema che rappresenta una priorità per il governo, perché parte fondamentale del programma con il quale ci siamo presentati agli italiani”. Concordato preventivo e le altre novità Ora, dopo i sei decreti legislativi approvati in maniera definitiva e già entrati in vigore, Leo e la squadra di governo puntano a portare a ...

