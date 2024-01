Tajani si gioca la sopravvivenza politica alle europee e deve temere le ambizioni di Meloni

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Laa volte prevale su ogni altra considerazione. Se poi il partito che si guida è ammaccato e non gode di grande salute, allora il leaderguardarsi da tutti. Nel caso di Antonio, i nemici sono tanti, compresi gliati del centrodestra. Orfano di Silvio Berlusconi e appeso ancora al finanziamento di Piersilvio e Marina, Forza Italia è la preda predestinata di Matteo Renzi e Carlo Calenda, i centristi divisi che guardano a quell’area. Ma il ministro degli Esteriguardarsi pure da Giorgia, cheelezionivuole espandere il ventisei per cento ottenutopolitiche 2022. Punta dritta al trenta per cento per mettere a tacere le velleità ...

...che emigra spontaneamente oppure pulizia etnica Gran parte della guerra di Gaza si, in fondo,... di casa in Italia, appare buonsenso anche la prudenza circospetta di Meloni e, o le più ...Ognunola propria partita, ma non tutti riescono a vincerla. A salvarsi saranno davvero in ...minare e dividere il partito fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi e oggi guidato da Antonio. ...ROMA (ITALPRESS) – “L’inflazione fortunatamente sta calando, adesso ci stiamo battendo anche per i tassi di interesse”. Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ospite a “Dritto e Rov ...In un confronto dai toni accesi tra Giorgetti e Tajani respinta la richiesta di proroga. Via libera alla riforma fiscale: le aliquote Irpef scendono a tre ...