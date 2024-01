Tajani presenta i nuovi ingressi in Forza Italia e mette la spilla di Fi a Tripodi

E sul presepe nelle scuole: 'Può diventare divisivo' I veleni di Salvini esull'accordo con ... Da parte di Zuppi, in tutti i luoghi in cui sil'occasione, c'è un chiaro invito a ...Siamo partiti dal numero uno di Forza Italia, il ministro degli Esteri Antonio. Seppur ... Siproprio Verdini jr per conto di Huawei. "È stato un unico incontro, molto cordiale, ...Il segretario degli azzurri presenta le new entry nel partito: «Vogliamo essere il centro non solo del centrodestra» ...Le parole di Antonio TAJANI durante la conferenza stampa nella sede del partito. Tajani ha annunciato nuove adesioni a FI a livello locale tra cui l'ingresso di Angelo Tripodi, consigliere regionale ...