Sviluppo psico-fisico del bambino | se ne parla a Fiumicino

(Di lunedì 8 gennaio 2024), 8 gennaio 2023- “Il Sorriso di Mio figlio”: incontri con i genitori su temi per bimbi dai 0 – 3 anni. Il Prof. Roberto Tasciotti, Incaricato alle Politiche Scolastiche, il 16 gennaio, il 6 febbraio ed il 27 febbraio, dalle 18 alle 19, terrà degli incontri per affrontare, con i genitori degli alunni dei Nidi d’Infanzia, argomenti pertinenti allodelda 0 ai 3 anni. I meeting avverranno da remoto e per partecipare sarà sufficiente richiedere, all’istituto scolastico di appartenenza, il link per collegarsi nelle ore e nelle date stabilite. A seguire le tematiche che verranno affrontate dal Prof. Tasciotti durante gli incontri : “Come trascorro il tempo nella “pancia” di mia madre” Come funziona il cervello del neonato Algoritmi e apprendimento da 0 a 3 anni I ...

... il 16 gennaio, il 6 febbraio ed il 27 febbraio, dalle 18 alle 19, terrà degli incontri per affrontare, con i genitori degli alunni dei Nidi d'Infanzia, argomenti pertinenti allo- ...... per incentivare e sostenere la pratica dello sport tra i giovani e le giovani come strumento di inclusione, socializzazione, benessere e per consentire un sano e completo- fisico. Un ...Appunti di esame completo che contiene i seguenti argomenti: 1. Prospettive teoriche, concetti e processi dei gruppi. 2. Metodi per studiare i gruppi 'in azione'. 3. Il gruppo come dispositivo in ...In questo articolo, esploreremo la figura di Erik Erikson, le sue teorie e il suo contributo alla psicologia moderna, sottolineando l’importanza del suo lavoro nella comprensione dello sviluppo ...