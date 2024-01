Suv precipitato nel lago | tutte le ipotesi sulla morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La tragedia è avvenuta la notte del 6 gennaio neldi Como. Il Suv in cui si trovavanosarebbe partito all’improvviso precipitando in acqua. Per i due, che erano al loro primo appuntamento, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Proseguono però le indagini e gli inquirenti al momento non escludono alcunaloro: dall’errore umano, al guasto tecnico.Leggi anche: Chi erano, morti al primo appuntamento: il Suv finito nelnoleggiata per l’occasione Come appena accennato, dunque,si erano da poco conosciuti su Facebook e quella ...

Stavano rientrando a Milano da una gita all'abbazia di Piona, nella frazione di Colico, quando a causa, con ogni probabilità, di una manovra sbagliata il minisul quale viaggiavano ènel lago di Como. Nell' incidente ha perso la vita Manuela Spargi, 56 anni; in gravissime condizioni suo marito Enrico, 60 anni, elitrasportato all'ospedale di ...L'incidente di Casal Palocco Il 14 giugno a Casal Palocco unLamborghini ha travolto una Smart: ... L'incidente di Mestre Il 3 ottobre un pullman èda un cavalcavia nei pressi di Mestre, ...La morte di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri, precipitati nel lago di Como a bordo di un Suv, rimane avvolta nel mistero. La dinamica di quanto accaduto sembra ancora senza una spiegazione: i due avevano ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1375 partners, to show you relevant ads based on your i ...