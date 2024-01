Supplenze | scuole alla ricerca di docenti | elenco interpelli con scadenze

Giorno 11 gennaio è prevista l' emissione speciale per il Pagamento dei supplenti brevi e saltuari, con i soldi nel conto previsti per il 18/19 ... (orizzontescuola)

Dopo le vacanze natalizie, leitaliane riaprono le porte a circa 7 milioni di studenti, dalla scuola dell'infanzia all'... ha affermato che il pagamento dellebrevi è un problema che si ......nellesuperiori di Salerno, rappresenta bene la situazione. Sebbene abbia vinto un concorso nel 2001, è ancora costretta a lavorare come supplente, spesso saltando le graduatorie per...Piera Dore, 43 anni, insegna a Sassari nelle scuole dell'infanzia statali. Da quanto fa questo lavoro «Ho iniziato quest'anno, è un sogno che coltivo da sempre: ...I mancati pagamenti degli stipendi per i docenti precari è una vicenda che, purtroppo, si ripresenta anno dopo anno. Si è scoperto che circa 1.500 docenti precari di Salerno, in gran parte inseriti ne ...