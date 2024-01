Supermercati senza casse in Italia | chi vuole aprirli

... neilocali e negli autogrill presenti sull'autostrada con annessi distributori ... invita ad avere sempre alta l'attenzione nella ricezione/spendita delle banconote, anche...cassieri Il pioniere è stato Amazon, con icassa enecessità di scansionare i prodotti prima di uscire. Ma ora si intravedono anche le prime sperimentazioni in Italia, ...Come funzionano i supermercati senza casse E’ quello che si chiedono in tanti, visto che sempre più punti vendita hanno deciso di entrare nel futuro con questa nuova modalità di pagamento. Il primo ...MILANO – Prende piede la sperimentazione di supermercati sempre più tecnologici, in cui l’automazione va a sostituire un passaggio-simbolico del… Leggi ...