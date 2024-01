Supercoppa Spagna 2024 | le probabili formazioni di Barcellona vs Osasuna

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Giovedì 11 gennaio, alle ore 20, presso l’Al Awwal Park di Riad, si giocavs, match valido per la seconda semifinale della. I blaugrana non dovrebbero avere problemi contro una squadra che sta puntando alla salvezza. La vincente sfiderà in finale una tra Real Madrid e Atletico Madrid.: COME ARRIVANOI blaugrana, campioni nazionali in carica, pensavano di poter difendere il titolo, ma invece sono piuttosto in ritardo in Liga avendo sette punti di distacco dal Real capolista. La squadra di Xavi ha pasato il turno in Copa del Rey, eliminando ai sedicesimi l’Union Deportiva per 3-2, ed è agli ottavi di ...