Strega Bistrega a Centrale Preneste Teatro il 14 gennaio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Domenica 142024Via Alberto da Giussano, 58 – Roma presenta La Rassegna INFANZIE IN GIOCO 2023-24 Dopo una breve pausa natalizia riprende la Rassegna per tutta la famiglia Infanzie in gioco con spettacoli diper bambini organizzata da Ruotalibera/per le nuove generazioni. Sul palco diin Via Alberto da Giussano, 58 (zona Pigneto-Malatesta) a Roma, ogni domenica alle ore 16.30 fino a inizio maggio si esibiscono oltre alla Compagnia residente – Ruotalibera– alcune delle più importanti realtà diper l’infanzia provenienti da tutta Italia. Sono in ...