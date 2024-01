Stranger Things 5 | la produzione è iniziata | ecco la prima foto del cast di nuovo insieme

Alcune supposizioni che girano in rete sulla quinta stagione della serie di culto di Netflix legate a Dungeons and Dragons sono state smentite dai ... (wired)

Il mondo delle serie TV sarà pure in continuo aggiornamento, ma non dimentica certo chi ne è protagonista da anni a questa parte:è sempre nei pensieri dei suoi fan, che nonostante le tante serie salite alla ribalta nel corso degli ultimi tempi continuano a chiedersi quando potranno tornare in quel di Hawkins. Di ...Con una foto in bianco e nero ufficiale dal set, Netflix annuncia l'inizio della produzione della stagione 5 di: il cast al completo più i fratelli Duffer ideatori della serie cult posano davanti a un enorme 5 illuminato di rosso. Lettera d'amore ai classici film di genere degli anni '80 che ...Siamo pronti ad immergerci nuovamente nell’atmosfera dei grandi anni ’80, con la serie tv Stranger Things 5 e l’avventura che continua nella cittadina di Hawkins, in Indiana: la produzione della nuova ...Netflix ha condiviso la prima foto che ritrae insieme il cast di Stranger Things, annunciando l'inizio della produzione della stagione 5.