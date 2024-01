Stranger Things 5 | è ufficialmente iniziata la produzione della stagione finale

Il mondo delle serie TV sarà pure in continuo aggiornamento, ma non dimentica certo chi ne è protagonista da anni a questa parte:è sempre nei pensieri dei suoi fan, che nonostante le tante serie salite alla ribalta nel corso degli ultimi tempi continuano a chiedersi quando potranno tornare in quel di Hawkins. Di ...... una giornata speciale in cui condividono il loro amore per il mondo di5: Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima stagione L'ultimo capitolo della storia La quinta ...La prima foto dal set della stagione conclusiva della serie ideata dai fratelli Duffer. La fine della serie però non la fine dell'universo narrativo, già in vista gli spinoff. - Leggi tutto l'articolo ...Siamo pronti ad immergerci nuovamente nell’atmosfera dei grandi anni ’80, con la serie tv Stranger Things 5 e l’avventura che continua nella cittadina di Hawkins, in Indiana: la produzione della nuova ...