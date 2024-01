Stranger Things 5 | al via le riprese della nuova stagione

Leggi su panorama

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Difficilmente non si conosce. La serie tv creata dai Duffer Brothers ha debuttato nel 2016 ed è immediatamente diventata un cult tra gli amanti delle serie. Per comprendere la portata dello show, basti pensare che la sola quartaha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. La serie ha inoltre ottenuto oltre 70 riconoscimenti in tutto il mondo tra cui Emmy® e lo Screen Actors Guild Award per il Miglior cast in una serie drammatica ed è stata nominata per oltre 230 premi. Sinossi Lettera d'amore ai classici film di genere degli anni '80 che hanno affascinato una generazione intera,è un drama emozionante ambientato nell'apparentemente normale cittadina del Midwest di Hawkins, Indiana. Dopo che un ragazzo scompare nel nulla, il suo ...