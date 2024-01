Stramaccioni | «Inter | l’attacco problema sottotraccia ora riemerso»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024)parla del pacchetto offensivo dell’individuando unsia in Sanchez che in Arnautovic. L’ex tecnico nerazzurro si esprime così.ATTACCANTE ? Le parole di Andreaa Dazn sul parco attaccanti dell’: «Il periodo passato aveva messoquesto tema, che ora ritorna fuori dopo l’infortunio di Lautaro Martinez, la partita sfortunata di Arnautovic e il poco spazio a Sanchez. Si cercava quasi di non parlarne per limitare il. Ora si ricomincia a parlare e se ci fosse l’occasione giusta l’ritornerebbe sul mercato».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...