Strage di Acca Larentia | saluti romani e polemiche alla commemorazione al Tuscolano

I centinaia , schierati in formazione militare per il saluto romano e il “presente” in onore di “tutti i camerati caduti“. Dopo le polemiche per la ... (ilfattoquotidiano)

- - > Ansa . Doveva essere un momento di memoria condivisa, ma l' adunata neofascista che ha seguito la cerimonia ufficiale per l'anniversario delladiLarentia (ieri a Roma), ha sollevato ancora una volta un polverone. E dire che la giornata era partita bene, con la commemorazione bipartisan della mattina a cui hanno partecipato sia ...Una sfilata di braccia tese e il saluto presente gridato all'unisono. La commemorazione delladiLarentia è ormai da anni degli appuntamenti più importanti per la destra italiana, che puntualmente si ritrova a ricordare le vittime dell'agguato per cui non è mai stata fatta ...La commemorazione bipartisan dell'anniversario della strage di Acca Larentia, una pagina tragica degli anni di piombo a Roma, è sfociata in polemiche e nel ricorso alle carte bollate. L'evento, ...È importante educare sulle sue origini e implicazioni perché non siano mai più utilizzati come strumenti di odio e divisione ...