STAZIONE TERMINE Sette persone denunciate e e 16 sanzionate

(Di lunedì 8 gennaio 2024) CRONACA DI ROMA – Sonolenelle ultime ore dai carabinieri di Roma nel corso dei controlli nella zona dellaTermini. Si tratta di un 31enne del Marocco senza fissa dimora, trovato in possesso di 4 grammi di hashish, 320 euro in contanti, e di un passaporto americano rubato lo scorso 22 dicembre. Tre cittadini italiani, inoltre, sono stati denunciati per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto ritorno nel Comune di Roma, emesso dal questore di Roma. Infine, altre tre, due italiani e un tunisino, sono stati denunciati per l’inosservanza del Daspo Urbano. I controlli sono stati condotti dai carabinieri della Compagnia Roma Centro e quelli del Gruppo di Roma, con il supporto dei carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e del Nil ...